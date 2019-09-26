2019/09/26 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، حفل انطلاق أعمال ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، الذي يشارك فيه عدد كبير من النواب والمسؤولين والعلماء والباحثين والمفكرين من دول عربية وأجنبية مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب: العراق لن يكون ضمن المحاور وأمن المنطقة هو أمن مشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب: العراق لن يكون ضمن المحاور وأمن المنطقة هو أمن مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).