رئيس الجمهورية يجدد دعوته إلى اعتماد سياسة الحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة

2019/09/26 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد رئيس الجمهورية برهم صالح دعوته إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة واحترام حقوق الشعوب في الأمن والازدهار.وأكد الرئيس، خلال لقائه، اليوم، في نيويورك، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة استقرارها والتركيز على ضرورة مجابهة […]

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