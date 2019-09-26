2019/09/26 | 21:51
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: مؤسسة السجناء ببغداد تحترق!) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو: مؤسسة السجناء ببغداد تحترق!
الخميس / 26 / أيلول - 2019
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بغداد - كلمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: مؤسسة السجناء ببغداد تحترق!) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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