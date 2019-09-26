2019/09/26 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، عن السيطرة على حريق مؤسسة الشهداء في الجادرية وسط بغداد.وقال بوهان في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ، إنه “تم السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مؤسسة الشهداء ضمن منطقة الجادرية بمشاركة ٢٠ فرقة اطفاء بالاضافة الى عجلات السنوركل”.وأضاف “تجري حالياً عمليات التبريد”، مؤكداً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مؤسسة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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