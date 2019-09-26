عدنان درجال:هدفي الرئيسي الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية

2019/09/26 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، ان هدفه الرئيسي من الشكوى التي رفعتها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية.وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصيد ، إنه “خلال العام والنصف منذ عودتي الى العراق، كان كل هدفي هو زيارة بلدي العراق ورؤية الناس كيف تعيش منذ

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