2019/09/26 | 22:05

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عاجل..



أردوغان: سأبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب شراء منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت

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