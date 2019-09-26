السفير الإيراني ببغداد: سنقصف الأميركان في العراق أو أي مكان أخر اذا استهدفت طهران

2019/09/26 | 22:05

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، اليوم الخميس، أن بلاده ستقصف التواجد الأميركي ف...





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