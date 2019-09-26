2019/09/26 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (10) ملايين دينار عراقي فئة (25) مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه “تم ضبط المبلغ المالي من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع مفرزة فحص الحقائب في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية : ضبط 10 ملايين دينار مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي المركز الخبري الوطني.

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