فاطمة دالي - أشياء بسيطة تسمّى وطنا

2019/09/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_دالي الوطن كلمة من ثلاثة حروف تختزل كلّ الاشياء البيت ..العائلة ..الارض ..رائحتها ، الصباح..المساء الفصول باعدادها ..السماء باختلاف الوانها..بل انّها تختزل ما ابعد من ذلك ان تخرج باكرا و تتجوّل في ازّقة مدينتك وشوارعها ان تشعر بانّ هذا الصباح هو لك وهذه الشوارع هي انت و هذه الازّقة هي ازّقة قلبك اوّل من ترى في شوارع مدينتك المسؤول على نظافتها ينظّف ما افسده احدهم البار......

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