2019/09/26 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_دالي الوطن كلمة من ثلاثة حروف تختزل كلّ الاشياء البيت ..العائلة ..الارض ..رائحتها ، الصباح..
المساء الفصول باعدادها ..السماء باختلاف الوانها..
بل انّها تختزل ما ابعد من ذلك ان تخرج باكرا و تتجوّل في ازّقة مدينتك وشوارعها ان تشعر بانّ هذا الصباح هو لك وهذه الشوارع هي انت و هذه الازّقة هي ازّقة قلبك اوّل من ترى في شوارع مدينتك المسؤول على نظافتها ينظّف ما افسده احدهم البار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة دالي - أشياء بسيطة تسمّى وطنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المساء الفصول باعدادها ..السماء باختلاف الوانها..
بل انّها تختزل ما ابعد من ذلك ان تخرج باكرا و تتجوّل في ازّقة مدينتك وشوارعها ان تشعر بانّ هذا الصباح هو لك وهذه الشوارع هي انت و هذه الازّقة هي ازّقة قلبك اوّل من ترى في شوارع مدينتك المسؤول على نظافتها ينظّف ما افسده احدهم البار......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة دالي - أشياء بسيطة تسمّى وطنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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