ابراهيم فوزي - حول الاشتباك في الاحجتاجات المصرية الراهنة

2019/09/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_فوزي راقبنا كما راقب جموع شعب مصر المقهور الحركة التي اندفعت في شوارع وميادين مصر تكسر حالة الصمت التي سادت على الشوارع المصرية منذ ان اعتلا الديكتاتور عرش مصر، وانفتح باب واسع من السجالات والاهتمام بتحليل الحركة وآمال انتصارها على صعيد الجماهير قبل المهتمين بالسياسة والشأن العام.نظرة لطبيعة الحركة:إن فرحنا الشديد كمناهضين لنظام عبدالفتاح السيسي ببداية حركة شعبية في الشوارع المصرية تطال......

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