اصابة منتسب بالشرطة الاتحادية بإطلاق نار على طريق بغداد-كركوك

2019/09/26 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بإصابة منتسب بالشرطة الاتحادية على طريق بغداد-كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"سيطرة أمنية قرب ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى حاولت إيقاف سيارة أجرة ولكن الأخيرة لم تتوقف، الأمر الذي دفع عناصر السيطرة لإطلاق النار على السيارة للاشتباه فيها".

واضاف انه "تبين ان السيارة تنقل عناصر في الشرطة الاتحادية، وإطلاق النار تسبب بإصابة أحدهم بجروح"، مبينا أنه" تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".

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