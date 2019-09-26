2019/09/26 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى، حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، بمكتبه اليوم الخميس، عدد من وجهاء اهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين ، و نائب المحافظ السيد عمار حكمت ، وقائمقام القضاء ، بحضور السادة اعضاء مجلس النواب " النائب محمد البلداوي ، النائب جاسم الجبارة ، النائب مثنى السامرائي ، والسيدة النائب منار عبد المطلب ".

ودعا الكعبي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين لمراجعة قراراتها بخصوص استحداث النواحي، والعمل على اعادة الوضع إلى ماكان عليه سابقــآ ، بما يساهم في الحفاظ على وحدة وارث هذه المدينة ونسيجها الاجتماعي".





واستمع الكعبي الى "تفاصيل الأوضاع الأمنية والخدمية التي تشهدها المحافظة"، مؤكدا "ضرورة إيلاء اهمية كبرى لموضوع استتباب الامن وتعزيز اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين المكونات الأصيلة في المحافظة سيما وان المدينة تحتضن شرائح واسعة من مختلف مكونات الشعب العراقي ، و ذات عمق عشائري واسع".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو الإدارة المحلية في صلاح الدين لمراجعة قراراتها بشأن استحداث نواحي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو الإدارة المحلية في صلاح الدين لمراجعة قراراتها بشأن استحداث نواحي في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).