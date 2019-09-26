الكعبي يدعو الإدارة المحلية في صلاح الدين الى مراجعة قراراتها بشأن استحداث نواحي في المحافظة

2019/09/26 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بمكتبه اليوم الخميس، وجهاء من اهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين ومسؤولين ونواب عن المحافظة.

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