الرئيس صالح في منتدى القادة العالمي: أهم مشكلتين تواجه العراق هي الفساد والارهاب

2019/09/26 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت جامعة كولومبيا الأميركية رئيس الجمهورية برهم صالح على هامش مشاركته في اجتماعات الامم المتحدة بنيويورك.

وقال الرئيس برهم صالح خلال حديثه بمنتدى القادة العالمي في الجامعة، إن أهم مشكلتين تواجه العراق هي الفساد والارهاب، مؤكدا ان الحكومة العراقية تعمل على تطوير نظام اقتصادي متكامل في المنطقة لخدمة المواطنين.

وأضاف في ما يتعلق بدور المرجعية الدينية، أن المرجعية في النجف كانت دائما صمام أمان في العراق.

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