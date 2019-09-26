هل تعانون من الشعور بألم أسفل الظهر؟ .. إليكم الأسباب

2019/09/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يعاني الكثيرين من الالم اسفل الظهر وخاصة الموظف منهم والذي يجلس بحكم عمله لساعات طويلة دون حركة.

إليكم الأسباب التي تؤدي للشعور بهذا الألم المزعج:- القيام ببعض الحركات المفاجئة يؤدي لحدوث بعض الآلام وهو ما يسمى بالتوتر العضلي.- حدوث فتق في بعض فقرات العمود الفقري يؤدي إلى تحرك إحدى الفقرات وبروزها فيضغط على الأعصاب ويسبب الألم.- التهاب العظام المزمن يؤدي لحدوث الالتهاب العظمي الفقاري و يؤدي لحدوث آلام مزمنة في منطقة أسفل الظهر.- زيادة الوزن وحمل الحقائب الثقيلة يومياً تسبب زيادة الضغط على العمود الفقري والعضلات والشعور بالألم.- إصابة العمود الفقري ببعض أمراض العدوى البكتيرية يسبب الشعور بالألم.- الجلوس لفترات طويلة أثناء القيام بعمل ما بدون أخذ فترات من الراحة.- ممارسة الرياضة بشكل خاطئ وقاسي على الجسم والعضلات.- بعض أمراض الجهاز الهضمي، كقرحة الإثنى عشر والتهاب المرارة.- بعض أمراض الجهاز البولي والتناسلي، مثل المغص الكلوي والحالب والمثانة.- الضغط النفسي، مثل الاكتئاب والتوتر.انتهى

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