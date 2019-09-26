ائتلاف المالكي: مايتداوله الاعلام بشان شخصيات بديلة لمحافظ بابل “اراء شخصية”

2019/09/26 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل قال عضو مجلس محافظة بابل عن ائتلاف دولة القانون ،عاد الجبوري، الخميس، إن ائتلافه لم يرشح اي شخصية حتى الآن لخلافة المحافظ الحالي كرار العبادي.واضاف الجبوري لـ “كلكامش برس”، إن الائتلاف بانتظار قرار القضاء بشأن المحافظ، ويدعم إجراءات إقالته”.

واوضح، إن “كل ما تتدوله وسائل الإعلام من مرشحين هو مجرد اراء شخصية”.وعزا محافظ بابل كرار العبادي اقالته من منصبه الى الغاء تعيين ابنة مسؤول رفيع في مجلس المحافظة .



بينما القال رعد الجبوري رئيس مجلس “ان القرار جاء على خلفية اتهامه بدعاوى جنائية” مشيرا الى ان “المجلس سيفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ قريبا .

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