وزير النقل يبحث مع نظيره الأردني الاتفاقية المشتركة بين البلدين

2019/09/26 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم الخميس، نظيره الأردني انمار الخصاونة والسفير الاردني لدى العراق نصير الزعبي.

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