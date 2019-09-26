امانة بغداد: السبت المقبل فتح الطريق الرئيس بغداد - بابل لعدة ايّام وللسيارات الصالون فقط

2019/09/26 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس، انها ستقوم يوم السبت المقبل بفتح الطريق الرئيس بغداد - بابل لعدة ايّام وللسيارات الصالون فقط.

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