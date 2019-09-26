رشيد غويلب - مع تصاعد اجواء حرب باردة جديدة / البرلمان الاوربي يبعث برسالة سيئة

2019/09/26 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد ثلاثين عامًا من انتهاء الحرب الباردة ، تعيش أوروبا من جديد تصاعد اجواء حرب باردة جديدة.هذا ما تعكسه تصريحات قادة مراكز النفوذ، وما يعج به الاعلام التقليدي السائد في جميع بلدان القارة، فضلا عن الدراسات التي تصدرها مراكز البحوث التي تمثل مصالح المهيمنين.وفي الحقيقة لم تتوقف الحرب الباردة ، لكنها فقدت وضوحها وحضورها الصادم، بعد انهيار الاتحا السوفيتي وبلدان المنظومة الاشتراكية في شرق اوربا.وع......

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