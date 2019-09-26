مسجدي: سنضرب الامريكان حتى وان كانوا في العراق اذا اعتدوا علينا

2019/09/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم الخميس، أن ايران ستضرب الامريكان حتى وان كانوا في العراق اذا اعتدت على طهران، مؤكداً أن ايران طالبت عبد المهدي باخراج القوات الامريكية من العراق.وقال مسجدي في تصريح صحفي، إن “خروج القوات الامريكية من المنطقة هو مطلب ايراني لانهم لا يقوموا باي عمل ...

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