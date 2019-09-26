وفد نيابي يزور الاقليم.. وهذه أبرز ملفاته

2019/09/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، ان وفدا نيابيا سيزور اقليم كردستان مطلع الاسبوع المقبل.

وقال شاكر {للفرات نيوز} ان" الوفد يتكون من اعضاء في لجان القانونية والنفط والغاز والمالية؛ لبحث عدد من المسائل مع مسؤولي الإقليم".ولفت الى" وجود تقارب جيد بين اربيل وبغداد".وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه وفد من برلمان كردستان برئاسة نائب رئيس البرلمان هيمن هو رامي، اليوم الخميس، الى بغداد.وبهذا الصدد قال رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان في تصريح صحفي ان" الوفد شرح خلال الاجتماعات سياسة حكومة الاقليم مع حل المشكلات وما دام الجانبين يعيشان في اطار دولة واحدة فان الطريق الوحيد امامهما هو حل المشكلات عبر الحوار".انتهىبواسطة: علاء الطائي

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