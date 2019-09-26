بالصور.. عراقي يحطم الرقم القياسي بهذا الامر

2019/09/26 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حطم شاب عراقي من أهالي دهوك الرقم القياسي لأطول مدة بضرب كيس الملاكمة.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﻴﺪ تمكن من تحطيم ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ بضرب ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ الذي تجاوز ٥٨ ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯﺍﺩ ﺣﻴﺪﺭﺍﻧﻲ ﺑـ ٥٥ ﺳﺎﻋﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻻﻋﺐ ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻮ، ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ .



ﻣﻨﺬ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺳﺎﻋﻴﺎً ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ .



ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻢ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻛﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﻨﻔﺴﻪ.انتهى

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