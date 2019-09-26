الجبوري يوجه رسالة الى الحلبوسي: تفعيل الدور الرقابي ليس بتشكيل اللجان

2019/09/26 | 23:07

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بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب احمد الجبوري، الخميس، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن تفعيل الدور الرقابي ليس بتشكيل اللجان.

وقال الجبوري في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، موجهة الى الحلبوسي، إن "تفعيل الدور الرقابي هو باستجواب الوزراء او استضافتهم في البرلمان لتوضيح الحقائق امام الشعب ونوابه".

وأضاف، أنه "ليس بتشكيل اللجان (لا سيما في وزارة النفط) التي عليها ملاحظات هامة حول هدر الثروة النفطية بسبب الفشل او الفساد لدوائر الوزارة وتعاملاتها المالية".

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة المنظمات في مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن خطتها لمنع الاحزاب السياسية في المحافظة من استغلال المنظمات الانسانية للتسويق لها في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال رئيس اللجنة، كريم الجبوري، في حديث لـ(

بغداد اليوم _ بغداد

نفى رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن سحب يد المحافظ، فلاح الجزائري، فيما كشف عن تورط الأخير بـ"ملفات فساد وهدر للمال العام".

وقال الشويلي، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم - الديوانية

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتي من المقررة إقامتها في شهر نيسان من العام المقبل، يجري الحديث عن حدوث تغييرات مستمرة في الخارطة السياسية بمحافظات الفرات الأوسط والجنوب، في حين حذر أعضاء بمجالس المحافظات

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