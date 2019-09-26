2019/09/26 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي

وجه محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، دائرة صحة المحافظة باستحداث لجنة إضافية لفحص المتقدمين على طلب اجازات قيادة المركبات ، بعد ازدياد اعدادهم مع قرب تطبيق قانون المرور الجديد الذي يفرض غرامات مالية على سائقي المركبات بدون اجازة قيادة .

وقال الدخيلي ” إن عدداً من الشكاوى وردت الى الجهات المختصة من ازدياد اعداد المتقدمين للحصول على اجازات قيادة المركبات ، مما يتطلب مراجعتهم الى اللجان الطبية التابعة لدائرة صحة المحافظة ” ، مبيناً أن ” هذا الاجراء يتسبب بتأخير المواطنين من اكمال معاملاتهم وحصول زخماً كبيراً على اللجان الطبية ، الأمر الذي دعانا الى التوجيه بفتح لجنة اضافية لفحص المتقدمين في اوقات الدوام الصباحي “.

واضاف ان ” اللجنة الجديدة ستباشر يوم الاحد المقبل الموافق 29/ايلول 2019 في قسم الصحة العامة مقابل مديرية التقاعد ، فضلاً على اللجنة المسائية الموجودة أصلاً في مختبر الصحة العامة ” ، مشيرًا الى ” أن هاتين اللجنتين ستسهمان بفك الزخم الحاصل على اللجنة الطبية الحالية ” .

ودعا محافظ ذي قار ، المواطنين الى الاسراع بتطبيق قانون المرور الجديد الذي من المرجح ان يبدأ العمل به مطلع تشرين الأول المقبل ، لتجنب المسائلة القانونية ، في الوقت الذي وجه الدوائر ذات العلاقة بتقليل الروتين وانجاز المعاملات باسرع وقت ممكن .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يوجه الصحة باستحداث لجنة طبية اضافية لفحص المتقدمين على اجازات السوق) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يوجه الصحة باستحداث لجنة طبية اضافية لفحص المتقدمين على اجازات السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).