عمليات سامراء للحشد الشعبي ترد على الاتهامات الأخيرة التي طالتها

2019/09/26 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الاتهامات التي طالت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء.

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