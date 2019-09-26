الأحزاب الكردستانية تبحث ملف المشاركة بقائمة موحدة بالمناطق المتنازع عليها

2019/09/26 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، ملف مشاركة الأطراف الكردية، بقائمة موحدة بالانتخابات المحلية، في المناطق المتنازع عليها.

وأوضح مسؤول مؤسسة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكردستاني “خسرو كوران” في تصريح، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده الحزبان، ان الأحزاب الكردية ستعقد اجتماعا موسعا يوم السبت المقبل، لمناقشة تشكيل قائمة موحدة في مدينة كركوك، وباقي المناطق المتنازع عليها، على مستوى المكاتب السياسية، ومكاتب الانتخابات، مبينا ان جميع الأطراف تدعم اقتراح القائمة الموحدة، فيما لم يشر كوران الى مشاركة حراك الجيل الجديد في الاجتماع المقبل.

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