لوحات دلاله بعكس الاتجاه

2019/09/26 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اثارت لوحات دلاله على طريق {بغداد-كركوك}، سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عبر المواقع صوراً تظهر فيها نصب لوحات دلالة بعكس الاتجاه مما اثار سخرية المتابعين.وتساءل النشطاء في استهزاء: هل يعلم من نصب اللوحات باي اتجاه نذهب؟.انتهى

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