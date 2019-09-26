بالصور.. تفجير

2019/09/26 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هدمت السلطات المغربية، عشرات الكهوف الموجودة في منطقة زليلك، في ضواحي مدينة فاس، والتي يتم استغلالها كأوكار للدعارة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن عناصر الدرك الملكي مشطوا المكان، وتمكنوا من توقيف عدد من الأشخاص، كما أخطروا سكان المنطقة بعملية تفجير الكهوف.وأفاد موقع "فاس نيوز" المحلي، أن السلطات أعدت خطة عملية ميدانية قبيل الشروع في هدم الكهوف عن طريق تفجيرها، مشيرا إلى أن هذه العملية أشرفت عليها شركة خاصة متخصصة في المتفجرات "لقطع الطريق أمام المنحرفين الذين كانوا يستغلونها في الدعارة والإجرام وتعاطي المخدرات".وأفاد الموقع بأن "هذه الخطوة من قبل السلطات، لاقت استحسان سكان المنطقة خاصة بعدما أصبحت المنطقة المذكورة نقطة سوداء تؤرق أهالي مدينة فاس، التي تعد العاصمة الروحية والعلمية للمغرب".انتهى

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