ناشطون: الكفاءات تقمع وصخيل”المالكي”عضوا بلجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية!

2019/09/26 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادلايزال قمع تظاهراة الكفاءات ، التي اطلقها حملتها في منطقة العلاوي ،ببغداد ،الاربعاء الماضي،للمطالبة بانصافهم وتعيينهم في مؤسسات الدولة يلقي بظلاله سياسيا ومحليا، الى جانب البيانات المنددة التي اصدرها نواب في شان تعاطي القوات الامنية مع المتظاهرين السلميين .

في الاثناء سلطت منشورات ناشطين واعلاميين، على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على وثائق خاصة بتعيين “ياسر صخيل المالكي “صهر رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، عضوا في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية ،على الرغم من حصوله على شهادة الاعدادية ، متسائلين في الوقت نفسه عن احقية “صخيل ” بعضوية هذه اللجنة.

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