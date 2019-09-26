سرايا السلام في سامراء ترد على جمال الكربولي

2019/09/26 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- نفى المتحدث بإسم قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي صفاء التميمي، الخميس، الاتهامات التي اوردها رئيس حزب الحل جمال الكربولي حول قيام سرايا السلام بفرض الاتاوات على عجلات الحمل في مداخل سامراء وانتهاكات اخرى بحق المواطنيين.وقال التميمي في بيان تلقته /SNG/، انه “في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة ...

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