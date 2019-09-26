هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر تضرب بحر مرمرة الان ويشعر بها سكان اسطنبول

2019/09/26 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر بحر مرمرة قبل قليل، وشعر بها سكان اسطنبول.

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