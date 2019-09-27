2019/09/27 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 هزة ارتدادية أعقبت زلزال اسطنبول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/27 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 هزة ارتدادية أعقبت زلزال اسطنبول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 هزة ارتدادية أعقبت زلزال اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).