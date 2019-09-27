ذي قار تحذر الطواقم الطبية من مغبة اهمال المرضى

2019/09/27 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} حذر محافظ ذي قار، الطواقم الطبية من مغبة اهمال المرضى والتقصير في الواجب.

جاء ذلك خلال زيارة ليلية مفاجئة اجراها لمستشفى الحسين التعليمي، برفقة نوابه، مساء اليوم الخميس.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الدخيلي تفقّد عدداً من أقسامها لمتابعة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين وتواجد الطواقم الطبية والتمريضية وتوفّر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة".وأضاف" حيث تنقّل الدخيلي في إروقة المستشفى وأستمع إلى شرحٍ وافٍ من مدير عام الصحة و إدارة المستشفى والملاكات الطبية للوقوف على احتياجات المستشفى لتوفيرها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة".وحث الدخيلي العاملين في القطاع الصحي على" تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى "، مشدداً على " محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في الواجبات المكلفين بها".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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