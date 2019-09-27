زغير: لا نقبل بدرجال نهائياً ونستقيل بحالة واحدة

2019/09/27 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الكرة، كامل زغير، رفض الاتحاد للكابتن عدنان درجال.

وقال زغير في اتصال هاتفي مع برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس "نحن لا نقبل بعدنان درجال نهائياً ونحن مع القانون ومع المحاكم وماذا يريد اكثر درجال من ذلك ولن نستقيل".وأضاف "نحن لم نتنازل عن اي شي ونحن أردنا توسط وزير الشباب حتى لايحرم بلدنا من أي مشاركة دولية" مؤكداً ان "أي أمر لمصلحة الكرة العراقية سنعمل به".وأكد زغير "لو وصلت المسألة الى حرمان الكرة العراقية من فعاليات دولية فسنقدم استقالاتنا" مشيداً "بالقضاء العراقي فهو قضاء عادل ومحترم وكبير".انتهى

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