2019/09/27 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قدمت النائب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، يوم الخميس 26 ايلول 2019، مقترح مشروع قانون استحداث كلية العلوم الطبية العسكرية الى رئيس مجلس النواب.

وقالت المكصوصي في بيان، إن "رئاسة البرلمان وافقت على ذلك وتم احالة مقترح مشروع قانون استحداث كلية العلوم الطبية العسكرية الى اللجان البرلمانية النيابية حسب هامش رئيس البرلمان، منها لجنة الصحة والبيئة النيابية ولجنة الامن والدفاع النيابية وللجنة القانونية النيابية، لغرض دراسة المشروع واتمام انجازه".

وأضافت، انها "قامت بجمع تواقيع عدد من النواب من اجل اقراره حسب المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وذلك لأن القانون له اهمية كبيرة في تطوير الجانب الطبي والعسكري وله آفاق علمية مستقبلا تخدم العاملين في مجال العلوم الطبية العسكرية في العراق".

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب احمد الجبوري، الخميس، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن تفعيل الدور الرقابي ليس بتشكيل اللجان.

وقال الجبوري في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، موجهة الى الحلبوسي، إن "تفعيل الدور ال

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة المنظمات في مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن خطتها لمنع الاحزاب السياسية في المحافظة من استغلال المنظمات الانسانية للتسويق لها في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال رئيس اللجنة، كريم الجبوري، في حديث لـ(

بغداد اليوم _ بغداد

نفى رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن سحب يد المحافظ، فلاح الجزائري، فيما كشف عن تورط الأخير بـ"ملفات فساد وهدر للمال العام".

وقال الشويلي، في حديث لـ(بغداد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة .. نائب تقدم مشروع قانون استحداث كلية العلوم الطبية العسكرية إلى البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة .. نائب تقدم مشروع قانون استحداث كلية العلوم الطبية العسكرية إلى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).