مفتش مؤسسة الشهداء: شكلنا لجنة تحقيقية بشأن حادث الحريق ولا توجد أي ملفات تعرضت للضرر

2019/09/27 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المفتش العام لمؤسسة الشهداء ماهر حسين البياتي اليوم الخميس، تشكيل تحقيقية بشأن ظروف وملابسات الحريق

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