موسع.. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تغيير الخطاب من المنافسة السياسية نحو المنافسة الاقتصادية

2019/09/27 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أن العراق مرّ بأربعين سنة من الصراع والإرهاب والمقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان العنيفة، ومرّ بأوقات عصيبة لم يمر بها أي بلد آخر لفترة طويلة من الزمن.

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