التحقيق مع 1000 متهم على خلفية دعوات للتظاهر في مصر

2019/09/27 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، مساء الخميس، إجراء النيابة العامة تحقيقات موسعة مع قرابة ألف متهم، تم القبض عليهم خلال الأيام الفائتة، بدءا من الدعوة لمظاهرات الجمعة الماضية، وصولًا إلى الدعوات الجارية للتظاهر خلال الساعات المقبلة مساء الجمعة.

وفي بيان رسمي، تضمن بيان النائب العام تعليماته بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.وأشار البيان إلى استجواب النيابة لعدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين بحضور محاميهم، كما بادرت النيابة بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها.وجاء في البيان: "اعترف بعض المتهمين باشتراكهم في التظاهرات لأسباب منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، وبعضهم لخداعه عن طريق بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولمناهضة النظام القائم بالبلاد، ولقاءات عناصر مجهولة في بعض الميادين، وعناصر موالية ومنضمة لجماعة الإخوان".



وحذرت النيابة من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم وتثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحًا ضد الوطن.



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