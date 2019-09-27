خلية الإعلام الحكومي توضح حريق مؤسسة الشهداء

2019/09/27 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الحكومي، ان فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق نشب في مؤسسة الشهداء وسط بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في بغداد نمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مؤسسة الشهداء".وأضافت الخلية، ان "الحريق نشب في الطوابق العلوية من بناية المؤسسة، وقد سارعت فرق الدفاع المدني بقرابة 20 فرقة اطفاء في تطويق النيران من جميع الاتجاهات ومنع امتدادها والسيطرة عليها بعد ان استخدمت العجلات الخاصة بالأبنية العالية حيث أجرت بعدها عمليات التبريد".وأشارت الى، ان "الحادث لم يسفر عن اي اصابات بشرية، كما ان سرعة الاستجابة والعمل المهني من قبل رجال الدفاع المدني حجم من الخسائر الاقتصادية، كما باشرت مديرية الأدلة الجنائية بعملها لتحديد الأسباب الرئيسة للحادث".انتهى

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