فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مؤسسة الشهداء وسط بغداد

2019/09/27 | 00:40

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الخميس، عن تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة ...





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