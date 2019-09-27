خلية الإعلام الحكومي: مديرية الأدلة الجنائية بدأت عملها لتحديد أسباب حادث حريق مؤسسة الشهداء

2019/09/27 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة بغداد من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مؤسسة الشهداء

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