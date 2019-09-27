إجراءات تحسبا لتظاهرات جديدة لحملة الشهادات العليا و”المالكي”يتصدر الانتقادات

2019/09/27 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا “تجمع حملة الشهادات العليا في العراق”، الجميع إلى المشاركة الفاعلة مع إخوتهم المعتصمين وبمختلف الوسائل المتاحة، موضحا أن المسؤولين الذين سرقوا حقوق حملة الشهادات العليا أخذتهم العزة بالإثم وأصروا على عدم إنصاف هذه الفئة المهضومة الحقوق.

كما دان تجمع برلمانيات العراق ما قال إنه أسلوب غير لائق انتهجته قوات مكافحة الشغب بهدف تفريق المعتصمات والمعتصمين من حملة الشهادات العليا، موضحة في بيان أن هذه القوات فتحت خراطيم المياه العملاقة على المتظاهرين وأجبرتهم على المغادرة.

وأضاف أن “ما يدعو تجمع البرلمانيات العراقيات إلى استهجان ما حدث أمس، أنّ ثمة نساء معتصمات تركن بيوتهن ومسؤولياتهن، والتجأن إلى الشارع تحت لهيب الشمس ولعدة شهور لتأمين حياة اقتصادية تبعدهن عن شبح العوز وكانت مكافأة الدولة لهن مياهاً ترميهن بها يمينا وشمالا”، مطالباً رئيس الوزراء بوضع حد لهذا التصرف الذي وصفه بالمشين.

بدورهم، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعامل القوات العراقية بقسوة مع معتصمين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير.

كما انتقد ناشطون ايضا حصول ابناء واقرباء المسؤولين وقادة الاحزاب والكتال السياسية ، على عضوية لجان ممثلة باسم الشعب ومناصب رفيعة في الدولة ، لا تتفق وشهاداتهم العلمية. في وقت قال ناشطون لـ”كلكامش برس ” ان “تسمية ياسر صخيل المالكي ، عضوا بلجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية ، وهو لا يحمل شهادة جامعية اجحاف بحق حملة الشهادات والكفاءات العلمية ،الى جانب نوابا اخرين ايضا الحقوا بلجان نيابية تفوق مستواهم التعليمي “.

وفرضت القوات العراقية، امس الخميس، إجراءات أمنية مكثفة في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد والتي يقع فيها مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحسّباً لاندلاع موجة تظاهرات واعتصامات جديدة، وذلك بعد يوم واحد على اعتداء قوات الأمن بالضرب وخراطيم المياه على معتصمين من حملة الشهادات العليا المطالبين بالتوظيف في المؤسسات الحكومية.

وقال ضابط في وزارة الداخلية العراقية، إنّ الشرطة وقوات حماية الشغب انتشرت في منطقة العلاوي تحسباً لحدوث أي طارئ، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن القوات العراقية لن تسمح بتنظيم أية تظاهرات أو اعتصامات غير مرخصة، كما أنها أوعزت لعناصرها بعدم استخدام السلاح والقوة مع المتظاهرين.

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