توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسط وشمال العراق

2019/09/27 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة في مناطق الوسط والشمال، دون تغير كبير في المناطق الجنوبية.

وأفاد بيان للهيئة، بأن طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمساً في كافة المناطق مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في الوسط والشمال، دون تغير فيها بالجنوب.

وأشار البيان إلى أن درجة الحرارة في بغداد سيكون بمعدل 43 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة، أن طقس يومي السبت والأحد المقبلين سيكون مشمساً في المناطق كافة ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق.

ولفت إلى أن طقس الاثنين المقبل سيكون في الوسط مشمساً مع بعض السحب يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئياً ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال والجنوب مشمساً مع بعض السحب ولا تغير في درجات الحرارة.

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