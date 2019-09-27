روسيا تطالب تركيا بتسهيل عودة النازحين إلى مناطق النظام في إدلب

2019/09/27 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت روسيا من تركيا إنشاء نقطة تفتيش لعبور المدنيين من إدلب إلى مناطق سيطرة النظام السوري، من المعابر التي افتتحت في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وقال رافيل موغنيوف، رئيس مركز المصالحة الروسي، أنّ« ممثلي المركز يأملون في أن تعمل الجهود المشتركة مع الجيش التركي لإنشاء نقطة تفتيش لعودة اللاجئين في منطقة خفض التصعيد في إدلب».

وأضاف موغنيوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنّ «المقاتلين (من المعارضة) في منطقة خفض التصعيد في إدلب يعيقون مرور اللاجئين»، وناشد تركيا للمساعدة قائلاً: «نناشد الجانب التركي مساعدتنا، لأن لديهم مراكز مراقبة في هذه المنطقة، ونأمل أن نتمكن معاً من جعل نقاط التفتيش هذه تسهم في عودة اللاجئين عبر معبري صوران وأبو الظهور».

ويتهم النظام السوري، عناصر المعارضة السورية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد باتخاذ المدنيين في مناطق انتشارها بمحافظة إدلب دروعاً بشريّة، ومنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرته.

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