الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - ندد بشدة قمع الشابات و الشباب في بغداد، يسقط الحكومة القمعية الفاسدة!

2019/09/27 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي تجمع مئات من حاملي الشهادات من الشابات و الشباب امام مكتب رئيس الوزراء في بغداد للمطالبة بتعينهم و توفير العمل لهم.و واجه القوى القمعية في بغداد المعترضون بالماء الحار و الضرب و التوهين للشباب بدلا من الحديث معهم و ايجاد حل لمشكلتهم و ايجاد عمل لهم.و يبين ان الحكومة المتأزمة الفاسدة الرجعية تنوي بقوة السلاح و استعمال الذخيرة الحية و كل ما لديها من قدرات لاسكات الشابات و الشباب المحرومون من ا......

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