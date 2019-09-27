الحوثيون يعلنون قنص 13 عسكريا يمنيا شمال غربي البلاد

2019/09/27 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 13 جنديا من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قنصا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت الجيش في جبهتي حيران وحرض شمال غربي حجة، أسفرت عن قنص 13 عسكريا.

وكانت الجماعة قد أعلنت مساء أمس الخميس، مقتل جنود وإحراق مخزن أسلحة للجيش اليمني بقصف تجمعات ومواقع عسكرية في جبهة حيران بـ 4 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" وعدد من قذائف المدفعية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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