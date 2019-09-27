محمد نفاع - الحزب الشيوعي والتناسب بين الأممي والقومي

2019/09/27 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نفاع إن هدف كل حزب شيوعي اقامة نظام اشتراكي في البلد الذي يعيش فيه، في وطنه، وكتاب "ما العمل" للينين يعالج هذا الموضوع: ما العمل لإقامة هذا النظام من النواحي الفكرية والتنظيمية والطبقية والاجتماعية..هذا فحوى الكتاب.اليوم يبدو اننا قلما نفكر كشيوعيين، لنا همومنا كأقلية مضطهدة خاصة، والمطروح اليوم ليس اقامة نظام اشتراكي، هو هدف، وهذا الهدف لا يجب ان يغيب عن بالنا رغم بعده، وقد تكون معادلة التناس......

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