2019/09/27 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوقت [قصة قصيرة]إبراهيم قيس جركسالساعة كانت مُعَلّقة على الحائط.كانت تكّاتها تدقّ برتابة وبطء وراضي يراقبها بعينين ثابتتين، كان يستطيع رؤية تكّة الثانية الواحدة مع مرور الثواني لتتحوّل إلى دقائق ثمّ إلى ساعات.الوقت مفهوم غامضٌ جداً ومضحك، وهناك قدرٌ وفيرٌ منه، حتى أنّ المرء إذا استغرق كثيراً في مراقبته فَقَدَ عقله وجُنّ.الوقت بالنسبة لمن لديه جدول أعمال دقيق أو روتين يومي صارم ......

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