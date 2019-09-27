ساطع هاشم - عربات الخريف

2019/09/27 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم هناك دائما اجسادا من النور تشع في ادمغتنا وهي حبيسة عقولنا كلنا، نحن الذين لا نمتلكها، نحن ذوو العقول الصغيرة، الذين لا يتمنون الا نيل الاشياء الصغيرة المصممة على مقاسات ضحالتنا، ألم تسمع بقول الشاعر:وتعظم في عين الصغير صغارها *** وتصغر في عين العظيم العظائمفتاة زينت وجهها بالأصباغ، تشد المارة اليها، رأيتها أمس في كل مكان، اخرها عندما كنت في مقهى بمركز المدينة، وعندما جلستُ غ......

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