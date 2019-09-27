2019/09/27 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن منظمة التجارة العالمية تعتزم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنحو ثمانية مليارات دولار من البضائع الأوروبية، بسبب المساعدات الحكومية المقدمة لصانعة الطائرات "إيرباص".

وذكرت الوكالة أن المنظمة تنوي الإفصاح رسميا عن هذا القرار في الـ30 من أيلول الجاري، في خطوة يُعتقد أنها ستقابل برد فعل انتقامي من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تفرض االرسوم خلال الشهر المقبل.

ويستهدف القرار الطائرات وقطع الغيار وبعض المنتجات الفاخرة من المشروبات والجلود والعلامات التجارية الراقية مثل "جيفنشي" و"لويس فيتون".

وفي حين يبدو نطاق هذا الصراع محدودا، تدرس واشنطن بشكل منفصل فرض تعريفات جمركية على السيارات الأوروبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعتزم فرض رسوم بقيمة 8 مليارات دولار على أوروبا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعتزم فرض رسوم بقيمة 8 مليارات دولار على أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).